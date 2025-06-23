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Фильм «Лермонтов» о последних часах жизни поэта выйдет 16 октября

Фильм «Лермонтов» о последних часах жизни поэта выйдет 16 октября
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Кинокомпания «Вольга» подтвердила «Кинопоиску» дату выхода фильма «Лермонтов». В российском прокате картина стартует 16 октября этого года.

Синопсис ленты следующий.

Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Два дня назад Лермонтов и Мартынов были друзьями, а теперь стали непримиримыми врагами. До их дуэли остаётся всего несколько часов, а их родственники, друзья и знакомые пытаются предотвратить поединок.

Ленту снял Бакур Бакурадзе, режиссёр «Шультеса» и «Снега в моём дворе». Роль Михаила Лермонтова сыграл стендап-комик Илья Озолин. Вместе с ним в картине получили роли Евгений Романцов, Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин и другие.

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