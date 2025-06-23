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Съёмки пятого сезона «Пацанов» завершены

Съёмки пятого сезона «Пацанов» завершены
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Съёмочный процесс пятого сезона сериала «Пацаны» подошёл к концу. Актёр Кэмерон Кроветти, играющий важного персонажа во франшизе, опубликовал в соцсетях фото, а на заднем фото видно телевизор с надписью, что производство пятого сезона завершено.

Надпись о завершении работы над новым сезоном сериала

Фото: Соцсети Кэмерона Кроветти

Пятый сезон «Пацанов» выйдет в 2026 году и завершит историю шоу. Зрители остались в восторге от первых трёх сезонов, но четвёртый приняли более сдержанно.

После финала проекта фанатов вселенной также ждут спин-оффы: новый сезон сериала «Поколение «Ви» и сериал про Солдатика и Грозу в 1950-х. Получатся ли они успешными? Вопрос открытый, но фанаты точно получат по любимой вселенной много контента.

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