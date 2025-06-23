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Вышел тизер-трейлер семейной комедии «Яга на нашу голову» со Светланой Ходченковой

Вышел тизер-трейлер семейной комедии «Яга на нашу голову» со Светланой Ходченковой
Аудио-версия:
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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала первый тизер-трейлер семейной комедии «Яга на нашу голову». Ролик знакомит нас с основными персонажами.

Видео доступно на YouTube-канале НМГ Кинопрокат. Права на видео принадлежат НМГ Кинопрокату.

Сюжет повествует о десятилетнем мальчике Пете Виноградове. У него появилась новая няня, которая на самом деле та самая Баба-Яга из сказок. Она потеряла свою ступу и не может вернуться в свой мир. Главный герой решает помочь Яге и противостоять Кощею Бессмертному.

Главные роли в фильме сыграли Светлана Ходченкова («Благословите женщину»), Юрий Колокольников («Игра престолов») и Александр Самусев («Новогоднее чудо»). Режиссёром ленты выступил Александр Войтинский — автор сказочных картин «Огниво» и «По щучьему велению».

В кинотеатрах ленту выпустят 13 ноября.

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