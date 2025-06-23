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Фильм Мир Юрского периода: Возрождение — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах РФ

«Мир Юрского периода: Возрождение» выйдет в кинотеатрах России 12 июля
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4 июля состоится мировая премьера фильма «Мир Юрского периода: Возрождение» — новой картины в серии фильмов про воскрешение динозавров. Приключение можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Universal Pictures с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже поделились датой начала показов ленты. Фильм доберётся до России 12 июля — спустя восемь дней после запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

«Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету новой картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. События фильма развернутся примерно через пять лет после финала «Господства». Главные роли в ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блэйз («Манифест»).

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