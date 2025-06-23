Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Игра в кальмара 3: дата выхода серий, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода третьего сезона сериала «Игра в кальмара» от Netflix
Комментарии

Уже 27 июня состоится премьера третьего сезона сериала «Игра в кальмара». Сюжет финального сезона расскажет, как Сон Ки Хун вновь возвращается в игру на выживание — в этот раз в роли пленника. Ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и положить конец кровавым испытаниям.

В продолжение войдёт шесть эпизодов — все серии выйдут в один день с русской озвучкой в онлайн-кинотеатре Netflix. Это будет большой финал проекта.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Игра в кальмара» от Netflix

ЭпизодДата выхода
1-я серия27 июня
2-я серия27 июня
3-я серия27 июня
4-я серия27 июня
5-я серия27 июня
6-я серия27 июня
Материалы по теме
Любовный треугольник с Крисом Эвансом и Педро Паскалем. Обзор «Материалистки»
Любовный треугольник с Крисом Эвансом и Педро Паскалем. Обзор «Материалистки»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android