Инсайдер harumi: в Team Spirit может произойти перестройка состава CS 2

Team Spirit может обновить свой состав по CS2 после неудачного выступления на BLAST.tv Austin Major 2025, где коллектив Леонида chopper Вишнякова завершил игру на стадии четвертьфинала. Информацией о возможных перестановках поделился инсайдер harumi в своём телеграм-канале.

Среди потенциальных новичков называются Иван zweih Гогин, Роман Mokuj1n Петрушенко, Евгений r3salt Фролов и Кирилл Magnojez Роднов. Представители организации пока не дали официальных комментариев по поводу возможных изменений в ростере.

По информации harumi, вероятность хотя бы одной замены он оценил в 99%, но не исключил и ухода сразу двух игроков.