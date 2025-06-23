ZywOo обратился к фанатам после триумфа на мэйджоре по CS 2

Снайпер Team Vitality Матье ZywOo Эрбо прокомментировал победу на BLAST.tv Austin Major 2025 в своем посте на платформе X.

Французский игрок поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил радость от второго титула мэйджора в карьере.

ЧЕМПИОНЫ BLAST.TV AUSTIN MAJOR 2025!!! Второй мэйджор… Невероятные ощущения, спасибо всем за поддержку!

Vitality одержала победу в гранд-финале со счётом 2:1, став чемпионом уже седьмого турнира подряд в 2025 году. ZywOo получил MVP турнира, став лучшим игроком турнира. Средний рейтинг Эрбо на турнире составил 1,42. Для француза это 27-я медаль MVP за всю его карьеру.