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ZywOo обратился к фанатам после триумфа на мэйджоре по CS 2

ZywOo обратился к фанатам после триумфа на мэйджоре по CS 2
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Снайпер Team Vitality Матье ZywOo Эрбо прокомментировал победу на BLAST.tv Austin Major 2025 в своем посте на платформе X.

Французский игрок поблагодарил болельщиков за поддержку и выразил радость от второго титула мэйджора в карьере.

ЧЕМПИОНЫ BLAST.TV AUSTIN MAJOR 2025!!! Второй мэйджор… Невероятные ощущения, спасибо всем за поддержку!

Vitality одержала победу в гранд-финале со счётом 2:1, став чемпионом уже седьмого турнира подряд в 2025 году. ZywOo получил MVP турнира, став лучшим игроком турнира. Средний рейтинг Эрбо на турнире составил 1,42. Для француза это 27-я медаль MVP за всю его карьеру.

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