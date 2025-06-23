Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Балерина» собрал в России больше «Джона Уика 2»

Фильм «Балерина» собрал в России больше «Джона Уика 2»
Комментарии

23 июня сборы фильма «Балерина» превысили 340 млн рублей в России. Лента продолжает занимать лидирующие позиции в отечественных киносетях спустя несколько недель после выхода в прокат.

Фото: ЕАИС

Таким образом, «Балерина» уже опередила по сборам оригинального «Джона Уика» и вторую часть серии с Киану Ривзом. Боевик с Аной де Армас постепенно приближается к финальным результатам третьей части, чьи сборы составили 438 млн рублей.

Кассовые сборы серии фильмов «Джон Уик» в России

  1. «Джон Уик 4» (2023) — 873 млн рублей.
  2. «Джон Уик 3» (2019) — 438 млн рублей.
  3. «Балерина» (2025) — 342 млн рублей.
  4. «Джон Уик 2» (2017) — 333 млн рублей.
  5. «Джон Уик» (2014) — 150 млн рублей.
Материалы по теме
Потрясающий «Джон Уик»: обзор «Балерины» с Аной де Армас
Потрясающий «Джон Уик»: обзор «Балерины» с Аной де Армас
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android