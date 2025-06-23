Фильм «Балерина» собрал в России больше «Джона Уика 2»
23 июня сборы фильма «Балерина» превысили 340 млн рублей в России. Лента продолжает занимать лидирующие позиции в отечественных киносетях спустя несколько недель после выхода в прокат.
Фото: ЕАИС
Таким образом, «Балерина» уже опередила по сборам оригинального «Джона Уика» и вторую часть серии с Киану Ривзом. Боевик с Аной де Армас постепенно приближается к финальным результатам третьей части, чьи сборы составили 438 млн рублей.
Кассовые сборы серии фильмов «Джон Уик» в России
- «Джон Уик 4» (2023) — 873 млн рублей.
- «Джон Уик 3» (2019) — 438 млн рублей.
- «Балерина» (2025) — 342 млн рублей.
- «Джон Уик 2» (2017) — 333 млн рублей.
- «Джон Уик» (2014) — 150 млн рублей.
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