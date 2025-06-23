Фильм «Супермен» Джеймса Ганна выйдет в кинотеатрах России 19 июля

11 июля состоится мировая премьера фильма «Супермен» — новой работы Джеймса Ганна, которая положит начало новой киновселенной DC. Кинокомикс можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Warner Bros. с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов ленты. Супергеройский фильм доберётся до России 19 июля — спустя восемь дней после запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету («Элементарно»), а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн («Удивительная миссис Мейзел»). Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо («Лакричная пицца»), а в главного злодея перевоплотился Николас Холт («Безумный Макс: Дорога ярости»).