Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Как приручить дракона» превысили $ 350 млн — ремейк скоро окупится

Сборы фильма «Как приручить дракона» превысили $ 350 млн — ремейк скоро окупится
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам второго уикенда фильм «Как приручить дракона» собрал $ 160 млн в США. Картина остаётся лидером проката, обгоняя другой ремейк классического мультфильма, «Лило и Стич», и ленту «Материалистка».

Общие сборы ленты превысили $ 350 млн — фильм приближается к границе окупаемости, которая составляет около $ 400 млн. Долгосрочным сборам также должны помочь положительные отзывы от зрителей: оценки новинки на киноагрегаторах превышают показатели оригинального мультфильма 2010 года.

Ремейк «Как приручить дракона» рассказывает историю подростка Иккинга, который устал от вечной борьбы его племени викингов с драконами. Внезапно он встречает ящера Беззубика и начинает с ним дружить. С помощью нового друга парню предстоит закончить многолетнюю войну между драконами и викингами.

Материалы по теме
Эталонный ремейк от автора оригинала. Обзор «Как приручить дракона»
Эталонный ремейк от автора оригинала. Обзор «Как приручить дракона»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android