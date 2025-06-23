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«Однозначный шедевр»: критики в восторге от Death Stranding 2 Хидео Кодзимы

«Однозначный шедевр»: критики в восторге от Death Stranding 2 Хидео Кодзимы
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23 июня мировые СМИ опубликовали обзоры Death Stranding 2: On the Beach — продолжения одной из самых известных игр Хидео Кодзимы. Зарубежные критики уже прошли новинку и опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе Opencritic игра получила в среднем 92 балла из 100. Журналисты называют DS2 эталонным продолжением и одной из лучших игр Хидео Кодзимы, создателя Metal Gear Solid. Критики хвалят более разнообразный геймплей, комплексный и продуманный сюжет, харизматичных персонажей, множество новых механик и актуальный посыл. Среди недостатков отмечаются неторопливый темп и некоторая затянутость сюжета.

Фото: Opencritic

Что пишут критики о Death Stranding 2

Death Stranding 2 — настоящее достижение дизайна, игрового процесса, повествования и визуальных эффектов. Kojima Productions создала кинематографическое зрелище, которое безупречно переходит между роликами и геймплеем. Как невероятный апгрейд первой игры Death Stranding 2 — однозначный шедевр.
Death Stranding 2 — неидеальная, но исключительная игра. Мне трудно назвать хоть какие-то настоящие недостатки. Я играл как в бреду, с нетерпением ожидая следующих сцен. Это полноценный опыт — гораздо больше, лучше, более динамичный, более интересный и разнообразный по сравнению с первой частью.
В Death Stranding 2 есть недостатки — в некоторых местах она немного проседает. Но это, несомненно, одна из лучших игр года.
Death Stranding 2 феноменальна. Это одна из лучших работ Кодзимы не только в форме повествования, но и в плане почти неограниченного разнообразия в игровом процессе.

Релиз Death Stranding 2 состоится 26 июня на PS5. Обладатели расширенного издания смогут начать игру уже 24-го числа.

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