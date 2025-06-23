«Наши игры — в надёжных руках»: авторы «Мира танков» обратились к игрокам на фоне слухов

«Леста Игры» обратились к игрокам после перехода компании под контроль государства. Разработчики заверили, что ситуация с их активами не повлияет на пользователей.

Авторы «Мира танков», «Мира кораблей», Tanks Blitz и Royal Quest сообщили, что работают над играми в штатном режиме. При этом «Леста» будет обжаловать решение суда.

Наша команда работает в штатном режиме, состав не изменился, все на своих местах, а игры — в надёжных руках. Мы временно переходим под управление Росимущества. Следующий этап — апелляция. Мы хотим обжаловать решение относительно признания Малика Хатажаева участником экстремистского объединения и вернуть ему доли компаний, входящих в состав ГК «Леста Игры».

3 июня в России запретили деятельность главы компании Малика Хатажаева «Леста» — разработчика онлайн-игр «Мир танков», «Мир кораблей» и Tankz Blitz. Его признали экстремистом на фоне сотрудничества с главой студии Wargaming Виктором Кислым. Тогда суд постановил передать все активы компании в доход государства.

«Леста Игры» перешла в собственность Федерального агентства по управлению государственным имуществом 11 июня.