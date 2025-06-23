Представлен новый герой в Genshin Impact — девушка-андроид Инеффа

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Разработчики Genshin Impact представили следующего играбельного персонажа — бытового робота по имени Инеффа. Ранее андроид не упоминался в сюжете игры.

Инеффа будет связана с древним Натланом, а в бою сможет использовать силу электростихии. Судя по всему, робот был создан очень давно, однако теперь снова станет функционировать.

В отличие от великих судеб и проектов, на Инеффу при создании не возлагались столь высокие ожидания. Но теперь, в преддверии её повторной активации, у неё наконец появилась цель — быть компаньоном.

Инеффа в Genshin Impact Фото: HoYoverse

Стоит отметить, что игроки восприняли анонс Инеффы неоднозначно: многие считают, что андроид не подходит стилистике «Геншина» и имеет спорный дизайн.

Инеффа появится в Genshin Impact в версии 5.8, последнем обновлении перед релизом Нод-Края. Это произойдёт в самом конце июля.