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17-летний россиянин Максим kyousuke Лукин перешёл в Falcons по CS 2 — трансфер мог стоить $ 2 млн

17-летний россиянин kyousuke перешёл в Falcons по CS 2 — трансфер может стоить $ 2 млн
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17-летний российский киберспортсмен Максим kyousuke Лукин перешёл из академии Team Spirit в основной состав Team Falcons по Counter-Strike 2.

В новой команде kyousuke заменит опытного Эмиля Magisk Рейфа. По данным инсайдеров, трансфер Лукина мог стоить «орлам» $ 2 млн — игрок считается одним из самых перспективных в мире.

Team Spirit пожелала экс-игроку молодёжного состава удачи:

Желаем Максиму удачи в новой команде, будем следить за его успехами и ждать встречи на крупных турнирах.

Фото: Falcons

Состав Team Falcons по СS 2:

  • Никола NiKo Ковач;
  • Рене TeSeS Мадсен;
  • Дамьян Kyxsan Стоилковски;
  • Илья m0NESY Осипов;
  • Максим kyousuke Лукин.

Новый состав m0NESY и kyousuke дебютирует на Intel Extreme Masters Cologne 2025 в конце июля.

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