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17-летний россиянин kyousuke перешёл в Falcons по CS 2 — трансфер может стоить $ 2 млн

17-летний российский киберспортсмен Максим kyousuke Лукин перешёл из академии Team Spirit в основной состав Team Falcons по Counter-Strike 2.

В новой команде kyousuke заменит опытного Эмиля Magisk Рейфа. По данным инсайдеров, трансфер Лукина мог стоить «орлам» $ 2 млн — игрок считается одним из самых перспективных в мире.

Team Spirit пожелала экс-игроку молодёжного состава удачи:

Желаем Максиму удачи в новой команде, будем следить за его успехами и ждать встречи на крупных турнирах.

Фото: Falcons

Состав Team Falcons по СS 2:

Никола NiKo Ковач;

Рене TeSeS Мадсен;

Дамьян Kyxsan Стоилковски;

Илья m0NESY Осипов;

Максим kyousuke Лукин.

Новый состав m0NESY и kyousuke дебютирует на Intel Extreme Masters Cologne 2025 в конце июля.