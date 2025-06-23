17-летний россиянин kyousuke перешёл в Falcons по CS 2 — трансфер может стоить $ 2 млн
17-летний российский киберспортсмен Максим kyousuke Лукин перешёл из академии Team Spirit в основной состав Team Falcons по Counter-Strike 2.
В новой команде kyousuke заменит опытного Эмиля Magisk Рейфа. По данным инсайдеров, трансфер Лукина мог стоить «орлам» $ 2 млн — игрок считается одним из самых перспективных в мире.
Team Spirit пожелала экс-игроку молодёжного состава удачи:
Желаем Максиму удачи в новой команде, будем следить за его успехами и ждать встречи на крупных турнирах.
Фото: Falcons
Состав Team Falcons по СS 2:
- Никола NiKo Ковач;
- Рене TeSeS Мадсен;
- Дамьян Kyxsan Стоилковски;
- Илья m0NESY Осипов;
- Максим kyousuke Лукин.
Новый состав m0NESY и kyousuke дебютирует на Intel Extreme Masters Cologne 2025 в конце июля.
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