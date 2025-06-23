Патч 2.3 для Cyberpunk 2077 отложили на неопределённый срок: он должен был стать последним

Патч 2.3 для Cyberpunk 2077, который должен был выйти 26 июня, был отложен на неопределённое время. Об этом сообщили разработчики игры из студии CD Projekt RED.

Создатели Cyberpunk 2077 отметили, что им потребуется больше времени на работу, поскольку они хотят приблизить обновление к масштабу 2.2.

Последний патч 2.2 вышел в декабре 2024 года. В игре поправили баланс, улучшили кастомизацию персонажа, добавили функцию перекраски машин и дали возможность кататься на транспорте вместе с Джонни Сильверхендом. Изначально в CD Projekt RED заявляли, что это будет последнее обновление, однако позже решили выпустить ещё одно.