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Сценарист «28 лет спустя» считает, что без COVID-19 снять такой фильм было бы невозможно

Сценарист «28 лет спустя» считает, что без COVID-19 снять такой фильм было бы невозможно
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Сценарист фильма «28 лет спустя» Алекс Гарленд рассказал, что произошедшая пандемия коронавируса в каком-то смысле помогла им максимально реализовать идею изоляции.

По словам Гарленда, они вместе с режиссёром Дэнни Бойлом при создании фильмов реагируют на происходящие в мире события, чтобы отразить их на экране.

COVID — это то, что произошло в нашем мире, и в этом отношении было бы невозможно работать над этим фильмом, не будучи в курсе о коронавирусе. Хотя это не значит, что COVID стал причиной, основной темой или каким-то толчком для проекта.

По итогам первого уикенда фильм «28 лет спустя» собрал в прокате $ 30 млн в США. Это самый успешный старт среди всех фильмов франшизы.

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