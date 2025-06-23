Начались съёмки комедийного сериала «Госзащита» с Владимиром Сычёвым

Кинокомпания 1-2-3 Production объявила о старте съёмочного процесса нового сериала «Госзащита» — комедии о новой жизни известного бизнесмена и его дочери. Проект покажут на телеканале ТНТ.

По сюжету главный герой вместе с партнёром по бизнесу подозревается в мошенничестве, но заключает сделку со следствием. В итоге товарищ попадает в СИЗО, а бизнесмен вместе с дочкой переезжает и меняет имя по программе защиты свидетелей.

Главную роль сыграет Владимир Сычёв («Физрук», «Патриот»), образ его дочери примерит Елизавета Бугулова («Последний богатырь: Корень зла»). Правоохранителей-защитников семьи исполнят Зоя Бербер («Плевако», «Проект «Анна Николаевна»») и Денис Власенко («Волшебник Изумрудного города»).