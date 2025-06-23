В Windows появится единое приложение для запуска игр из Steam, Battle.net и магазина Xbox

Компания Microsoft начала тестирование единой библиотеки игр в рамках приложения Xbox для операционной системы Windows. На этой неделе функцию смогут опробовать участники программы Xbox Insider, а до конца года она станет доступна всем пользователям.

Помимо игр от Xbox, приложение позволит запускать продукты из Steam и Battle.net — таким образом, большинство игр будет доступно в одном лаунчере.

Когда игрок устанавливает игру из поддерживаемого магазина на ПК, она автоматически появляется в разделе «Моя библиотека» в приложении Xbox, а также в списке «Самые последние» на боковой панели. Вернуться в свою любимую игру будет проще, чем когда-либо.

Изначально функционал будет доступен только на ПК, а позже появится на портативной консоли ROG Xbox Ally.