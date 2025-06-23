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«Интерстеллар» и «Гладиатор» в топ-100 — рейтинг фильмов XXI века от режиссёров и актёров

Издание The New York Times опросило более 500 известных актёров, режиссёров и других представителей киноиндустрии, чтобы составить рейтинг 100 лучших фильмов XXI века.

Пока создатели опубликовали лишь часть списка, а также личные подборки рецензентов. Например, Майки Мэддисон включила в свой топ-10 фильм «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым, коллегой по фильму «Анора».

Фото: NYT

The New York Times также представило первую часть рейтинга — места с 81-го по 100-е.

Лучшие фильмы XXI века от актёров и режиссёров — часть 1:

100. «SuperПерцы»

99. «Воспоминания об убийстве»

98. «Человек гризли»

97. «Гравитация»

96. «Чёрная пантера»

95. «Худший человек на свете»

94. «Особое мнение»

93. «Майкл Клейтон»

92. «Гладиатор»

91. «Аквариум»

90. «Милая Фрэнсис»

89. «Интерстеллар»

88. «Собиратели и собирательница»

87. «Властелин колец: Братство кольца»

86. «Прошлые жизни»

85. «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди»

84. «Меланхолия»

83. «Внутри Льюина Дэвиса»

82. «Акт убийства»

81. «Чёрный лебедь».

Полный рейтинг будет опубликован в ближайшие дни.