«Интерстеллар» и «Гладиатор» в топ-100 — рейтинг фильмов XXI века от режиссёров и актёров
Издание The New York Times опросило более 500 известных актёров, режиссёров и других представителей киноиндустрии, чтобы составить рейтинг 100 лучших фильмов XXI века.
Пока создатели опубликовали лишь часть списка, а также личные подборки рецензентов. Например, Майки Мэддисон включила в свой топ-10 фильм «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым, коллегой по фильму «Анора».
Фото: NYT
The New York Times также представило первую часть рейтинга — места с 81-го по 100-е.
Лучшие фильмы XXI века от актёров и режиссёров — часть 1:
- 100. «SuperПерцы»
- 99. «Воспоминания об убийстве»
- 98. «Человек гризли»
- 97. «Гравитация»
- 96. «Чёрная пантера»
- 95. «Худший человек на свете»
- 94. «Особое мнение»
- 93. «Майкл Клейтон»
- 92. «Гладиатор»
- 91. «Аквариум»
- 90. «Милая Фрэнсис»
- 89. «Интерстеллар»
- 88. «Собиратели и собирательница»
- 87. «Властелин колец: Братство кольца»
- 86. «Прошлые жизни»
- 85. «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди»
- 84. «Меланхолия»
- 83. «Внутри Льюина Дэвиса»
- 82. «Акт убийства»
- 81. «Чёрный лебедь».
Полный рейтинг будет опубликован в ближайшие дни.
Комментарии