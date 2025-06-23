Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Топ-100 лучших фильмов XXI века от известных режиссёров и актёров, часть 1

«Интерстеллар» и «Гладиатор» в топ-100 — рейтинг фильмов XXI века от режиссёров и актёров
Аудио-версия:
Комментарии

Издание The New York Times опросило более 500 известных актёров, режиссёров и других представителей киноиндустрии, чтобы составить рейтинг 100 лучших фильмов XXI века.

Пока создатели опубликовали лишь часть списка, а также личные подборки рецензентов. Например, Майки Мэддисон включила в свой топ-10 фильм «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым, коллегой по фильму «Анора».

Фото: NYT

The New York Times также представило первую часть рейтинга — места с 81-го по 100-е.

Лучшие фильмы XXI века от актёров и режиссёров — часть 1:

  • 100. «SuperПерцы»
  • 99. «Воспоминания об убийстве»
  • 98. «Человек гризли»
  • 97. «Гравитация»
  • 96. «Чёрная пантера»
  • 95. «Худший человек на свете»
  • 94. «Особое мнение»
  • 93. «Майкл Клейтон»
  • 92. «Гладиатор»
  • 91. «Аквариум»
  • 90. «Милая Фрэнсис»
  • 89. «Интерстеллар»
  • 88. «Собиратели и собирательница»
  • 87. «Властелин колец: Братство кольца»
  • 86. «Прошлые жизни»
  • 85. «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди»
  • 84. «Меланхолия»
  • 83. «Внутри Льюина Дэвиса»
  • 82. «Акт убийства»
  • 81. «Чёрный лебедь».

Полный рейтинг будет опубликован в ближайшие дни.

Материалы по теме
«Я бы не смог снять фильм в наше время». Режиссёр Дэнни Бойл — о «Миллионере из трущоб»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android