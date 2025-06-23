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Русский трейлер «Эдем» с Аной де Армас и Сидни Суини — премьера триллера в кино 14 августа

Русский трейлер «Эдем» с Аной де Армас и Сидни Суини — премьера триллера в кино 14 августа
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Компания Global Film представила русскоязычный трейлер фильма «Эдем» — триллера о жизни вдали от цивилизации с Аной де Армас в главной роли. Ленту начнут показывать в отечественных кинотеатрах с 14 августа.

«Эдем» рассказывает историю людей, которые решили отделиться от общества и переехать на остров. Однако их ход жизни нарушается, когда к коммуне присоединяется новая девушка — группу ждут заговоры и таинственные убийства.

Видео доступно в группе Cinema, Cinema Cinema во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Global Film.

Помимо Аны де Армас, в актёрский состав «Эдема» вошли Джуд Лоу, Ванесса Кирби, Сидни Суини и Даниэль Брюль.

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