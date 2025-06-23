Начались съёмки второго сезона комедийной драмы «Ира»

Онлайн-кинотеатр Okko сообщил о старте съёмочного процесса продолжения комедийно-драматического сериала «Ира».

Во втором сезоне главная героиня предстанет перед зрителем в образе матери, которой предстоит с фирменной самоиронией разбираться с новыми проблемами — трудностями с ребёнком и сложным выбором между претендентами на её сердце.

Главные роли вновь исполнят Ингрид Олеринская, Светлана Камынина, Андрей Федорцов, Роман Васильев, Максим Стоянов.

Первый сезон «Иры» вышел в конце 2023 года. Тогда сериал получил в основном положительные оценки зрителей и критиков, проект сравнивали с британским шоу «Дрянь».