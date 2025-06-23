Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки второго сезона комедийной драмы «Ира»

Начались съёмки второго сезона комедийной драмы «Ира»
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Okko сообщил о старте съёмочного процесса продолжения комедийно-драматического сериала «Ира».

Во втором сезоне главная героиня предстанет перед зрителем в образе матери, которой предстоит с фирменной самоиронией разбираться с новыми проблемами — трудностями с ребёнком и сложным выбором между претендентами на её сердце.

Главные роли вновь исполнят Ингрид Олеринская, Светлана Камынина, Андрей Федорцов, Роман Васильев, Максим Стоянов.

Первый сезон «Иры» вышел в конце 2023 года. Тогда сериал получил в основном положительные оценки зрителей и критиков, проект сравнивали с британским шоу «Дрянь».

Материалы по теме
Начались съёмки комедийного сериала «Госзащита» с Владимиром Сычёвым
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android