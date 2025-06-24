Появились постеры с персонажами фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Sony Pictures поделилась несколькими персонажными постерами фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». На них можно увидеть всех главных героев, которые будут постоянно фигурировать в картине.

Новые постеры

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Режиссёром ленты выступил Дженнифер Кейтин Робинсон. Авторами сценария выступили Кейтин Робинсон и Сэм Лански.

Сюжет оригинала рассказывал про четырёх друзей, которые ночью случайно сбили пешехода во время движения по прибрежной дороге. В панике они решают выбросить тело в океан и клянутся никогда больше не вспоминать об этом инциденте. Однако год спустя они начинают получать загадочные сообщения от человека, который знает о совершённом преступлении.

Триллер выйдет в зарубежный прокат 18 июля.