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Появились постеры с персонажами фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Появились постеры с персонажами фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»
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Sony Pictures поделилась несколькими персонажными постерами фильма «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». На них можно увидеть всех главных героев, которые будут постоянно фигурировать в картине.

Новые постеры

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Фото: Sony Pictures

Режиссёром ленты выступил Дженнифер Кейтин Робинсон. Авторами сценария выступили Кейтин Робинсон и Сэм Лански.

Сюжет оригинала рассказывал про четырёх друзей, которые ночью случайно сбили пешехода во время движения по прибрежной дороге. В панике они решают выбросить тело в океан и клянутся никогда больше не вспоминать об этом инциденте. Однако год спустя они начинают получать загадочные сообщения от человека, который знает о совершённом преступлении.

Триллер выйдет в зарубежный прокат 18 июля.

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