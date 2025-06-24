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В России хотят обязать разрывать звонки от мошенников

В России хотят обязать разрывать звонки от мошенников
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По данным РБК, российские банки предложили обязать организаторов распространения информации в интернете разрывать звонок или переписку, если будет подозрение, что они носят мошеннический характер.

Это следует из проекта поправок ко второму пакету мер для борьбы с кибермошенничеством, поступивших в комитет Госдумы по финансовому рынку от Национального совета финансового рынка. В свою очередь, комитет Госдумы направил предложения в Минцифры, Генпрокуратуру, ФСБ, МВД и другие ведомства.

Цель идеи — ограничить себя от киберугроз, которые исходят от злоумышленников, желающих заполучить личные персональные данные или банковские данные своих потенциальных жертв.

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