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Resident Evil Requiem добавили в список желаемого миллион человек

Resident Evil Requiem добавили в список желаемого миллион человек
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Capcom объявила, что Resident Evil Requiem добавили в список желаемого миллион человек. Компания поблагодарила геймеров за поддержку и то, что игра привлекает их внимание так сильно.

Фото: Capcom

Resident Evil Requiem — девятая часть франшизы, в которой будем играть за аналитика ФБР Грейс Эшкрофт, дочь Алиссы Эшкрофт из Resident Evil Outbreak. Расследуя загадочные смерти людей от некой болезни, Грейс отправляется в полуразрушенный Раккун-Сити, а именно в отель Вренвуд — туда, где была убита её мать.

По слухам, вторым играбельным героем будет Леон Кеннеди, геймплей за которого как раз будет боевой, тогда как за Грейс предстоит в основном решать головоломки и прятаться от врагов.

Релиз Requiem состоится 27 февраля 2026 года на PS5, Xbox Series и ПК.

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