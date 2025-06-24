Вышел трейлер боевика «Ледяной драйв 2: Дорога в небо» с Лиамом Нисоном

Amazon опубликовала первый трейлер фильма «Ледяной драйв 2: Дорога в небо» с Лиамом Нисоном в главной роли. Это сиквел «Ледяного драйва», вышедшего в 2021 году.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers. Права на видео принадлежат Amazon Prime Video.

Сюжет расскажет, как дальнобойщик Майк Маккэнн едет на гору Эверест, и на его туристический автобус нападают преступники, решившие похитить одного из пассажиров. Другие детали сюжета пока не раскрываются.

Вместе с Нисоном в фильме сыграли Фань Бинбин, Бернард Карри, Джефф Моррелл и другие.

Премьера в США запланирована на 27 июня 2025 года.