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«Позвоните в Marvel, я готов»: Махершала Али — о своём желании сыграть Блэйда в кино

«Позвоните в Marvel, я готов»: Махершала Али — о своём желании сыграть Блэйда в кино
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Прошло почти шесть лет с тех пор, как Махершала Али вышел на сцену во время презентации Marvel Studios в зале на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, где продюсер Кевин Файги объявил, что он сыграет вампира-убийцу Блэйда.

С тех пор проект сменил нескольких режиссёров, потерял актёров и столкнулся с различными проблемами. Несмотря на все трудности, Али до сих пор горит желанием исполнить роль персонажа.

Позвоните в Marvel. Я готов. Дайте им знать, что я готов.

После череды неудач, которые настигли фильм, включая переписанный дважды сценарий и изменение выбора режиссёров, картину временно заморозили. Выйдет ли «Блэйд» вообще когда-нибудь, вопрос пока открытый.

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