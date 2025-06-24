Apple прислушалась к критике и исправила важный недостаток iOS 16

По данным издания The Verge, Apple исправила одно из самых критикуемых нововведений в бета-версии iOS 16, из-за которой текст в уведомлениях сливался с фоновым изображением. Апдейт Liquid Glass представили на конференции WWDC 9 июня.

В первой бета-версии из-за прозрачности всего вокруг можно было видеть значительную часть того, что находится на главном экране, из-за чего всё выглядело очень загромождённым. После исправления того, что находится на главном экране, всё стало гораздо более непрозрачным, и его стало намного легче читать.

Несмотря на то, что сначала нововведение получило критику, Apple быстро исправила ситуацию и уже во второй бета-версии всё стало выглядеть лучше.