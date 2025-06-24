Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер и другие — на постере мелодрамы «Свадьба моей мамы»

Появился постер мелодрамы «Свадьба моей мамы». Главные роли в фильме исполнили Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем и Кристин Скотт Томас.
Главные герои фильма — три сестры, у которых не складывается личная жизнь. Они решают выдать замуж свою мать. Других подробностей сюжета пока нет.
Постер картины
Фото: CAA Media Finance
Режиссёром мелодрамы выступила Кристин Скотт Томас, для которой это полнометражный режиссёрский дебют. Премьера «Свадьбы моей мамы» состоялась на кинофестивале, который проходил в Торонто.
Проект выпустят в зарубежный прокат 8 августа. Фильм официально выйдет и в России, но дата пока не уточняется.