Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер и другие — на постере мелодрамы «Свадьба моей мамы»

Появился постер мелодрамы «Свадьба моей мамы». Главные роли в фильме исполнили Скарлетт Йоханссон, Сиенна Миллер, Эмили Бичем и Кристин Скотт Томас.

Главные герои фильма — три сестры, у которых не складывается личная жизнь. Они решают выдать замуж свою мать. Других подробностей сюжета пока нет.

Постер картины

Фото: CAA Media Finance

Режиссёром мелодрамы выступила Кристин Скотт Томас, для которой это полнометражный режиссёрский дебют. Премьера «Свадьбы моей мамы» состоялась на кинофестивале, который проходил в Торонто.

Проект выпустят в зарубежный прокат 8 августа. Фильм официально выйдет и в России, но дата пока не уточняется.