Сборы «Балерины» достигли $ 100 млн — фильм уже не окупится

24 июня сборы фильма «Балерина» преодолели отметку в $ 100 млн. Это произошло спустя почти три недели после мировой премьеры, которая состоялась 4-го числа. Бюджет боевика оценивается в $ 80 млн.

Большая часть выручки приходится на США — лента собрала в стране $ 51 млн. Далее идут Россия и страны СНГ ($ 3,3 млн), Китай ($ 2,9 млн), Австралия ($ 2,1 млн) и ОАЭ ($ 2,05 млн). В целом «Балерина» скорее разочаровала студию Lionsgate — например, «Джон Уик 4» завершил своё выступление в прокате с $ 447 млн при более скромном бюджете. Картина уже не окупится, и авторы смогут отбить часть затрат уже после релиза в цифровых сервисах.

«Балерина» повествует о профессиональной балерине, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас («Достать ножи»), а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»).