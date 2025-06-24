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Брэд Питт поделился деталями фильма о Клиффе Буте из «Однажды в… Голливуде»

Брэд Питт поделился деталями фильма о Клиффе Буте из «Однажды в… Голливуде»
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Издание Deadline взяло небольшое интервью у Брэда Питта, чтобы обсудить фильм о Клиффе Буте из «Однажды в… Голливуде», который выступит сиквелом ленты.

Многого актёр не сказал, но отметил, что по большей части это будет отдельный эпизод, а не полноценное продолжение картины Тарантино.

Это то, что написал Квентин Тарантино. Это эпизод, а не полноценное продолжение истории персонажа из «Однажды в… Голливуде». Он просто не хотел снимать его, поэтому за работу взялся над друг, Дэвид Финчер.

Персонаж Питта, Клифф Бутт, в картине будет фиксером для киностудий, решающим для них различные вопросы и выполняющим грязную работу.

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