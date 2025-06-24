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Сборы фильма «Материалистка» с Педро Паскалем и Дакотой Джонсон превысили 100 млн рублей

Сборы фильма «Материалистка» с Педро Паскалем и Дакотой Джонсон превысили 100 млн рублей
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24 июня сборы фильма «Материалистка» в России достигли 100 млн рублей — спустя пять дней после выхода в прокат. Романтическая комедия со звёздами Голливуда доминирует в отечественном прокате, уступая лишь семейному фильму «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым.

Фото: ЕАИС

Сюжет картины рассказывает о молодой девушке из Нью-Йорка, которая подбирает одиноким людям вторые половинки. В то же время сама героиня разрывается между своим идеальным мужчиной и своим несовершенным бывшим.

Главные роли в фильме исполнили Педро Паскаль («Мандалорец», «Одни из нас»), Крис Эванс («Мстители», «Достать ножи») и Дакота Джонсон («Мадам Паутина»). Режиссёром выступила Селин Сон, постановщица «Прошлых жизней».

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