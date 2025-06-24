Стартовали съёмки криминального сериала «Вор в загоне» с Владимиром Вдовиченковым

Компания Russian Code объявила о старте съёмок сериала «Вор в загоне». Производство комедии пройдёт на фоне живописного Байкала на протяжении нескольких месяцев.

Шоу расскажет историю московского психолога Антона, который приезжает в Усть-Байкальск познакомиться с семьёй своей беременной девушки. Он быстро понимает: будущий тесть Михаил Петрович – это не просто суровый предприниматель, а мужчина с тревожным расстройством. Антон решает помочь ему, но внезапно узнаёт: МихПет – один из главарей местной ОПГ, который так глубоко зашёл в маскировку, что даже семья ни о чём не подозревает.

Режиссёром сериала выступит Артём Лемперт («Ольга»). Главные роли в сериале исполнят Денис Власенко («Страсти по Матвею»), Елизавета Кононова («Самый Новый год!») и Владимир Вдовиченков («Батя»).