Первые кадры фильма Rogue Trooper от режиссёра «Варкрафта» на движке Unreal Engine 5

Издание Empire представило первые кадры из фильма Rogue Trooper — новой картины Дункана Джонса, режиссёра «Луны 2112» и «Варкрафта». У ленты на движке Unreal Engine 5 пока нет даты премьеры, она может выйти уже в этом году.

Rogue Trooper — анимационный фильм по одноимённому комиксу о генетически модифицированном солдате. Он должен в одиночку выжить на планете с токсичной атмосферой и вычислить предателя, из-за которого погиб весь его отряд.

Фото: Empire

Фото: Empire

Фото: Empire

Фото: Empire

Главных героев в проекте сыграли Анайрин Барнард («Дюнкерк»), Эйса Баттерфилд («Сексуальное просвещение»), Хейли Этвелл («Миссия невыполнима») и Шон Бин («Властелин колец»).