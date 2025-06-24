Twitch отключил в России возможность смотреть стримы в высоком качестве Full HD

Площадка для прямых трансляций Twitch ограничила качество стримов в России — теперь пользователи не могут смотреть эфиры в качестве 1080p, максимальным стал вариант в 720p.

Техническая поддержка «Твича» объяснила решение платформы снижением затрат на сервера:

Поскольку мы продолжаем служить нашему сообществу по всему миру, для нас важно, чтобы мы делали это экономически эффективным способом. Стремясь справиться с меняющимися затратами, качество прямых трансляций в России было скорректировано до 720p.

Некоторые стримы всё ещё доступны в Full HD — это происходит в тех случаях, если стример запустил трансляцию в максимальном качестве 2K, тогда она «урезается» до 1080p. Однако большинству стримеров такая опция недоступна.