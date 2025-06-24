В России обязали предустанавливать магазин приложений RuStore на все смартфоны

Госдума РФ приняла закон, который позволяет продавать в России только те мобильные устройства, на которых установлен единый магазин приложений RuStore. Если документ подпишет президент, ограничения вступят в силу уже с 1 сентября 2025 года.

По новым правилам производители будут обязаны не мешать использованию RuStore на своих устройствах, а также обеспечивать проведение платежей из России.

При этом закон касается и устройств Apple, хотя версии RuStore на iOS просто нет — магазин доступен только на Android. Депутат Антон Горелкин заверил, что продажу iPhone в России запрещать не будут — но будут предусмотрены «определённые штрафные санкции за дискриминацию разработчиков приложений и их пользователей.