Стример Братишкин рассказал, как вернуть качество 1080p на Twitch в России

Популярный стример Владимир bratishkinoff Семенюк высказал мнение, что ограничение качества трансляций на Twitch до 720p не связано с санкциями в отношении России.

Братишкин считает, что платформа тестирует новый способ стримов, предлагая стримерам запускать трансляции в лучшем качестве, но другим способом.

В общем, посидел, подумал и пришёл к умозаключению. Twitch «задушил» качество не просто так, а чтобы народ переползал на стримы в 2K. Старый метод стримов теперь урезает трансу до 720p.

Новый — позволяет пускать поток в 2K. Так не только в России качество пропало, а много где. Принудительно пересаживают всех на новый способ, потому что в новом кодеке обработка падает на стримера, а не на Twitch.

Чтобы стримить в качестве 1080p, контентмейкерам в настройках нужно выставить разрешение предпросмотра и разрешение выхода на 2560x1440, а также включить функцию Enhanced Broadcast. Однако этот способ может не работать у некоторых стримеров, которые не подавали заявку на 2K-стримы.

Братишкин также отреагировал на ответ техподдержки, что Twitch ограничил качество только в России для экономии средств.

Официальных ответов от твича не было. Хватит вбрасывать. Были ответы техподдержки Twitch от индусов, что это специально сделали в РФ, но кому нужны их ответы? Там типы не выкупают, что такое стримы.