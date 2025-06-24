Rematch взлетел на первое место в чарте продаж в Steam сразу после релиза

Футбольный симулятор Rematch стал лидером по продажам в Steam за последнюю неделю. В период с 17 по 24 июня новинка опередила Dune: Awakening, Stellar Blade и другие известные проекты.

В топ-10 также вошли кооперативный «выживач» Peak, в котором игрокам нужно добраться на вершину горы, а также китайская ролевая игра 捞女游戏 про близкое общение с девушками, популярная среди геймеров из Поднебесной.

Чарт продаж Steam с 17 по 24 июня

Rematch Dune: Awakening Dead by Daylight Peak Stellar Blade Black Myth: Wukong Broken Arrow 捞女游戏 Elden Ring Nightreign ARK: Survival Ascended

Ранее число игроков в Rematch превысило отметку в 1 млн человек.