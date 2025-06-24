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Rematch взлетел на первое место в чарте продаж в Steam сразу после релиза

Rematch взлетел на первое место в чарте продаж в Steam сразу после релиза
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Футбольный симулятор Rematch стал лидером по продажам в Steam за последнюю неделю. В период с 17 по 24 июня новинка опередила Dune: Awakening, Stellar Blade и другие известные проекты.

В топ-10 также вошли кооперативный «выживач» Peak, в котором игрокам нужно добраться на вершину горы, а также китайская ролевая игра 捞女游戏 про близкое общение с девушками, популярная среди геймеров из Поднебесной.

Чарт продаж Steam с 17 по 24 июня

  1. Rematch
  2. Dune: Awakening
  3. Dead by Daylight
  4. Peak
  5. Stellar Blade
  6. Black Myth: Wukong
  7. Broken Arrow
  8. 捞女游戏
  9. Elden Ring Nightreign
  10. ARK: Survival Ascended

Ранее число игроков в Rematch превысило отметку в 1 млн человек.

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