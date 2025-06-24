Rematch взлетел на первое место в чарте продаж в Steam сразу после релиза
Футбольный симулятор Rematch стал лидером по продажам в Steam за последнюю неделю. В период с 17 по 24 июня новинка опередила Dune: Awakening, Stellar Blade и другие известные проекты.
В топ-10 также вошли кооперативный «выживач» Peak, в котором игрокам нужно добраться на вершину горы, а также китайская ролевая игра 捞女游戏 про близкое общение с девушками, популярная среди геймеров из Поднебесной.
Чарт продаж Steam с 17 по 24 июня
- Rematch
- Dune: Awakening
- Dead by Daylight
- Peak
- Stellar Blade
- Black Myth: Wukong
- Broken Arrow
- 捞女游戏
- Elden Ring Nightreign
- ARK: Survival Ascended
Ранее число игроков в Rematch превысило отметку в 1 млн человек.
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