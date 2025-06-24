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Брэд Питт рассказал, как фильм «Семь» Финчера вернул его к жизни после серьёзного кризиса

Брэд Питт рассказал, как фильм «Семь» Финчера вернул его к жизни после серьёзного кризиса
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Актёр Брэд Питт рассказал о «самом нездоровом периоде» в своей жизни после череды работ над серией блокбастеров в первой половине 1990-х.

По словам Питта, ему нужно было время, чтобы отключиться от происходящего.

Я просыпался, закуривал, выпивал четыре колы со льдом, ничего не ел. Я просто смотрел О. Джей Симпсона и пытался понять: «Что мне делать дальше? Что мне делать дальше?»

Актёр не сразу заинтересовался проектом Дэвида Финчера, но вовлечённость режиссёра вернула ему интерес к кино.

Я прочитал первые семь страниц сценария, позвонил менеджеру и спросил: «Ты шутишь? Старый полицейский хочет уйти, приходит молодой полицейский и смотрит на свои школьные футбольные трофеи?» Она говорит: «Просто дочитай». Потом я встретился с Финчером, и я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о кино. После этого я словно… заново обрёл то, чего хотел от кино.
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