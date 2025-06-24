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Появились первые кадры комедии «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст

Появились первые кадры комедии «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст
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Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры предстоящего комедийного фильма «Грабитель с крыши». Лента выйдет в российских кинотеатрах 9 октября.

Сюжет фильма основан на истории реального вора Джека Манчестера, который проникает в здания через крыши. Его жизнь меняется, когда он скрывается от полиции и знакомится с матерью-одиночкой, в которую влюбляется.

Главные роли в фильме исполнили Ченнинг Татум («Омерзительная восьмёрка», «Мачо и ботан»), Кирстен Данст («Вечное сияние чистого разума») и Питер Динклэйдж («Игра престолов»). Режиссёром выступает Дерек Сиенфрэнс («Свет в океане», «Валентинка»).

Первые кадры фильма «Грабитель с крыши»

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

Фото: EW

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