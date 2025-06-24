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Стали известны все участники онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 5 по «Доте»

Стали известны все участники онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 5 по «Доте»
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Организаторы онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 5 по Dota 2 объявили полный список участников чемпионата с призовым фондом в $ 250 тыс. Всего в турнире примут участие 10 команд — восемь приглашённых и две прошедшие через квалификации.

Прямые инвайты получили в том числе три российские команды — PARIVISION, Aurora и новый состав «Яндекса».

Полный список участников FISSURE Universe: Episode 5:

  • PARIVISION (Россия) — прямой инвайт;
  • Team Yandex (Россия) — прямой инвайт;
  • Gaimin Gladiators (Европа) — прямой инвайт;
  • Aurora Gaming (Россия) — прямой инвайт;
  • Team Liquid (Швеция) — прямой инвайт;
  • Nigma Galaxy (Ливан) — прямой инвайт;
  • HEROIC (Южная Америка) — прямой инвайт;
  • Team Tidebound (Китай) — прямой инвайт;
  • AVULUS (Европа) — квалификация;
  • Shopify Rebellion (Северная Америка) — квалификация.

FISSURE Universe: Episode 5 пройдёт с 1 по 4 июля в онлайне.

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