Стали известны все участники онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 5 по «Доте»
Организаторы онлайн-турнира FISSURE Universe: Episode 5 по Dota 2 объявили полный список участников чемпионата с призовым фондом в $ 250 тыс. Всего в турнире примут участие 10 команд — восемь приглашённых и две прошедшие через квалификации.
Прямые инвайты получили в том числе три российские команды — PARIVISION, Aurora и новый состав «Яндекса».
Полный список участников FISSURE Universe: Episode 5:
- PARIVISION (Россия) — прямой инвайт;
- Team Yandex (Россия) — прямой инвайт;
- Gaimin Gladiators (Европа) — прямой инвайт;
- Aurora Gaming (Россия) — прямой инвайт;
- Team Liquid (Швеция) — прямой инвайт;
- Nigma Galaxy (Ливан) — прямой инвайт;
- HEROIC (Южная Америка) — прямой инвайт;
- Team Tidebound (Китай) — прямой инвайт;
- AVULUS (Европа) — квалификация;
- Shopify Rebellion (Северная Америка) — квалификация.
FISSURE Universe: Episode 5 пройдёт с 1 по 4 июля в онлайне.
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