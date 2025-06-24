Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сапковский пообещал писать книги по «Ведьмаку» дальше — «в отличие от Дж. Р. Р. Мартина»

Польский писатель Анджей Сапковский успокоил фанатов «Ведьмака» на дискуссии во время книжного фестиваля в Ополе — он собирается и дальше писать новые книги по вселенной The Witcher.

Ещё до первого вопроса автор «Ведьмака» заверил в этом окружающих, сравнив себя с автором «Игры престолов».

Если кто-то из аудитории задаст такой вопрос, я скажу вам прямо сейчас: я напишу что-то ещё. Расслабьтесь. Не нужно бояться. И, в отличие от Джорджа Р. Р. Мартина — которого, кстати, я знаю лично, — когда я говорю, что напишу что-то, я это делаю.

При этом Сапковский добавил, что прекрасно понимает Мартина, который никак не может закончить «Ветра зимы».

Послушайте, я его полностью понимаю. Если бы кто-то снял сериал по моим книгам, а потом опередил то, что я собирался написать, я бы тоже задумался — есть ли смысл продолжать писать? Если это уже закончено, в этом нет смысла, верно? Приятно, когда твою работу экранизируют, но адаптировать то, чего ещё не существует — это просто неприлично.

30 сентября в России выйдет последняя (на данный момент) книга по «Ведьмаку» — «Перекрёсток воронов».