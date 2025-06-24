Новая бюджетная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 выйдет в июле — цена составит $ 249

Компания NVIDIA представила новую видеокарту GeForce RTX 5050. Она выйдет во второй половине июля, а рекомендованная цена составит $ 249 (примерно 19,5 тыс. рублей).

Графический ускоритель работает на процессоре GB207, содержит 2560 CUDA-ядер и 8 ГБ видеопамяти GDDR6, тактовая частота составляет 2,31 ГГц (до 2,57 ГГц в режиме Boost). Уровень энергопотребления — 130 Вт. Карта будет поддерживать DLSS 4.

Профильные порталы также публикуют сравнение GeForce RTX 5050 с другими популярными видеокартами — 4060, 5060 и 5060Ti. Новинка существенно уступает им в эффективности, но должна стать одним из лучших бюджетных решений.

Фото: Videocardz