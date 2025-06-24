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Игра в кальмара, третий сезон — во сколько выйдет, когда выйдет, точная дата выхода, время выхода

Стала известна точная дата выхода третьего сезона «Игры в кальмара»
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Уже 27 июня состоится премьера третьего сезона сериала «Игра в кальмара». Сюжет финального сезона расскажет, как Сон Ки Хун вновь возвращается в игру на выживание: в этот раз — в роли пленника. Ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и положить конец кровавым испытаниям.

Тем временем онлайн-кинотеатр Netflix уже опубликовал точную дату релиза сезона. Все шесть эпизодов можно будет посмотреть 27 июня в 10:00 мск. Серии сразу же выйдут с русской озвучкой и субтитрами.

Третий сезон «Игры в кальмара» станет большим финалом всего сериала. После этого Netflix также выпустит американскую версию проекта — за неё отвечает Дэвид Финчер, режиссёр «Семи», «Бойцовского клуба» и «Охотника за разумом».

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