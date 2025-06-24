Сериал «Разочарованные» начнёт выходить на Okko с 7 июля
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Онлайн-кинотеатр Okko назвал дату премьеры сериала «Разочарованные» — проект в жанре комедийной драмы стартует на платформе с 7 июля.
Сюжет сериала расскажет историю случайной встречи трёх женщин на тематической вечеринке — знакомство заставляет Веру, Надежду и Любовь посмотреть на жизнь с ранее неизвестной стороны.
Видео доступно в группе Онлайн-кинотеатр Okko во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Okko.
Главные роли сыграли Эрика Булатая («Расплата»), Лиза Шакира («Мажор») и Софья Гершевич («Уроки фарси»). Режиссером выступил Денис Виленкин. Авторами идеи и сценария выступили Евгения Громова и Дарья Раньковская.
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