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«Думаю, он будет хорошо играть»: degster оценил трансфер kyousuke

Российский киберспортсмен Абдул degster Гасанов поделился мнением о переходе Максима kyousuke Лукина из академии Team Spirit в основной состав Team Falcons.

По мнению Дегстера, Лукин обладает большим потенциалом, но сам трансфер вызывает у него вопросы.

Единственное, что мне непонятно — почему он не в Team Spirit, а в Falcons. Думаю, сработало его желание, которое можно понять. Думаю, он будет хорошо играть. Чаще всего самую тяжёлую работу не видят. Его увидели, когда он начал жёстко играть. Сейчас можно сказать, что он талантливый и молодой. Думаю, это для любой команды плюс.

Трансфер kyousuke в Team Falcons был официально объявлен 23 июня. В составе «орлов» он заменил датского игрока Эмиля Magisk Рейфа.

Ранее в сообществе предполагали, что сумма сделки могла достигать $ 2 млн, однако владелец организации опроверг эту информацию, назвав сумму «высокой, но далёкой от заявленной инсайдерами».