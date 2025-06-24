Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Разработчики 007: First Light рассказали, чем игра про Бонда будет похожа на Hitman

Разработчики 007: First Light рассказали, чем игра про Бонда будет похожа на Hitman
Аудио-версия:
Комментарии

Гендиректор студии IO Interactive Хакан Абрак в интервью подтвердил, что при создании своей новой игры 007: First Light разработчики будут активно использовать опыт Hitman: World of Assassination.

Создатели «Хитмана» планируют применить ту же модель — выпустить игру, а затем добавлять в неё бесплатный контент с новыми миссиями.

Hitman дал нам много знаний и опыта в том, как расширить возможности одиночной игры, предоставляя игрокам желаемый бесплатный контент. Поэтому можно ожидать, что мы применим эти знания в игре про 007: First Light.

007: First Light была анонсирована в начале июня — игра по «Джеймсу Бонду» выйдет в 2026 году на ПК и консолях. Разработчики описывают игру как проект своей мечты, куда вошли многие годы опыта сотрудников студии над серией Hitman.

Материалы по теме
Игра 007: First Light про Джеймса Бонда будет поддерживать русский язык
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android