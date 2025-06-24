Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Grim высказался о проблемах североамериканского CS 2

Grim высказался о проблемах североамериканского CS 2
Комментарии

Майкл Grim Винс, выступающий за Complexity Gaming, поделился мыслями о текущем состоянии сцены CS 2 в Северной Америке. В интервью он отметил, что одной из главных проблем региона остаётся отношение игроков к работе над собой и критике.

Я бы сказал, что у нас недостаточная культура тренировок. Мне кажется, что в Северной Америке много игроков, у которых откровенно зашкаливает эго. Если ты можешь просто принять критику, даже если ты с ней сначала не согласен, то попытайся понять, что до тебя пытаются донести. В европейских командах с этим дела обстоят гораздо лучше, они гораздо более строги.

Ранее Complexity не удалось пробиться в следующую стадию BLAST.tv Austin Major 2025 — команда выбыла на ранней стадии турнира, заняв 28–30-е места.

Материалы по теме
Vitality — чемпион BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android