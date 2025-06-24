Grim высказался о проблемах североамериканского CS 2

Майкл Grim Винс, выступающий за Complexity Gaming, поделился мыслями о текущем состоянии сцены CS 2 в Северной Америке. В интервью он отметил, что одной из главных проблем региона остаётся отношение игроков к работе над собой и критике.

Я бы сказал, что у нас недостаточная культура тренировок. Мне кажется, что в Северной Америке много игроков, у которых откровенно зашкаливает эго. Если ты можешь просто принять критику, даже если ты с ней сначала не согласен, то попытайся понять, что до тебя пытаются донести. В европейских командах с этим дела обстоят гораздо лучше, они гораздо более строги.

Ранее Complexity не удалось пробиться в следующую стадию BLAST.tv Austin Major 2025 — команда выбыла на ранней стадии турнира, заняв 28–30-е места.