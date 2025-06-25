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Патч 7.39c в Дота 2 (Dota 2) от 25 июня — что изменилось, кого усилили и ослабили

В Dota 2 вышел балансный патч 7.39c
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Ночью 25 июня Valve выпустила обновление 7.39c для Dota 2. Патч содержит только незначительные правки баланса игры, внесённые спустя 1,5 месяца после выхода предыдущего обновления.

Так, в новом патче смотрителей возле алтарей мудрости немного отодвинули от лестниц, а дальность захвата объектов уменьшена с 300 до 200. Рошан теперь наносит такой же урон по курьеру, как по героям, а урон от Терзателя больше не отражается на крипов-героев, кроме медведя у Lone Druid.

В остальном Valve несколько ослабила популярных героев: Axe, Batrider, Bristleback, Dark Seer, Death Prophet, Gyrocopter, Nature's Prophet и других персонажей. А вот Primal Beast, Sand King, Visage и Zeus стали несколько сильнее.

Полный список изменений обновления 7.39b можно прочесть на сайте Dota 2 на русском языке.

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