Эмма Стоун и Хоакин Феникс — на свежих кадрах «Эддингтона», нового фильма Ари Астера

Создатели фильма «Эддингтон» показали его свежие кадры. На них попали Хоакин Феникс, Эмма Стоун и другие актёры. Педро Паскаля, исполнителя одной из главных ролей в картине, на кадрах нет.

Свежие кадры фильма

Фото: A24

Фото: A24

Фото: A24

Фото: A24

Фото: A24

«Эддингтон» рассказывает историю маленького американского городка, охваченного пандемией коронавируса. На фоне ограничений разворачивается борьба между шерифом и мэром. К чему может привести такое противостояние? Узнаем уже в следующем месяце, когда фильм выпустят в прокат.

Режиссёром картины выступил Ари Астер, известный по «Солнцестоянию» и «Реинкарнации». Зрители смогут увидеть фильм в кино 18 июля.