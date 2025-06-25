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Эмма Стоун и Хоакин Феникс — на свежих кадрах «Эддингтона», нового фильма Ари Астера

Эмма Стоун и Хоакин Феникс — на свежих кадрах «Эддингтона», нового фильма Ари Астера
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Создатели фильма «Эддингтон» показали его свежие кадры. На них попали Хоакин Феникс, Эмма Стоун и другие актёры. Педро Паскаля, исполнителя одной из главных ролей в картине, на кадрах нет.

Свежие кадры фильма

Фото: A24

Фото: A24

Фото: A24

Фото: A24

Фото: A24

«Эддингтон» рассказывает историю маленького американского городка, охваченного пандемией коронавируса. На фоне ограничений разворачивается борьба между шерифом и мэром. К чему может привести такое противостояние? Узнаем уже в следующем месяце, когда фильм выпустят в прокат.

Режиссёром картины выступил Ари Астер, известный по «Солнцестоянию» и «Реинкарнации». Зрители смогут увидеть фильм в кино 18 июля.

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