В Госдуме считают, что Apple сильно дорожит российским рынком

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что Apple дорожит российским рынком, а потому компания выполнит требования России по установке RuStore на все смартфоны iPhone.

По словам Боярского, Apple среди всех зарубежных компаний лучше остальных выполняет поставленные перед ней требования, поскольку, видимо, дорожит рынком.

Мы рассчитываем на то, что будут выполнены наши требования. Вообще Apple лучше других зарубежных компаний выполняет требования законодательства. По всей видимости — дорожит присутствием на рынке.

Боярский добавил, что в части предустановок другого обязательного ПО «вопросов раньше не возникало».