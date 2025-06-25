Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Госдуме считают, что Apple сильно дорожит российским рынком

В Госдуме считают, что Apple сильно дорожит российским рынком
Комментарии

Депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что Apple дорожит российским рынком, а потому компания выполнит требования России по установке RuStore на все смартфоны iPhone.

По словам Боярского, Apple среди всех зарубежных компаний лучше остальных выполняет поставленные перед ней требования, поскольку, видимо, дорожит рынком.

Мы рассчитываем на то, что будут выполнены наши требования. Вообще Apple лучше других зарубежных компаний выполняет требования законодательства. По всей видимости — дорожит присутствием на рынке.

Боярский добавил, что в части предустановок другого обязательного ПО «вопросов раньше не возникало».

Материалы по теме
Тысячи зрителей в Монголии смотрели Austin Major 2025 по CS 2 прямо на улице в пять утра!
Истории
Тысячи зрителей в Монголии смотрели Austin Major 2025 по CS 2 прямо на улице в пять утра!
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android